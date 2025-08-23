Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Застрявшая в горах Киргизии альпинистка повторила судьбу погибшего мужа

Альпинистка Наговыцина повторила судьбу мужа, которого оставила в горах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Альпинистка Наталья Наговицына оказалась в ситуации, аналогичной той, что пережила четыре года назад с мужем, сообщает aif.ru со ссылкой на источники. Они рассказали, что шансы на спасение женщины, оставленной напарниками на пике Победы со сломанной ногой, практически отсутствуют.

В 2021 году Наговицына столкнулась с трагическим выбором на пике Хан-Тенгри, где у ее супруга Сергея случился инсульт. Тогда она не оставила супруга, поддерживала его, оказывала помощь, пока за ним не пришли гиды. После их прибытия ей скомандовали спускаться, она ушла. Мужа после этого она больше не видела. По словам горного гида Руслана Колунина, снявшего документальный фильм об этой истории, альпинистка до конца жизни испытывала глубокое сожаление о случившемся.

Через год после трагедии Наталья совершила повторное восхождение на Хан-Тенгри, где установила мемориальную табличку на скале, ставшей последним пристанищем ее мужа. Теперь она сама оказалась в аналогичной ситуации на высоте более 7000 метров, получив серьезную травму и оставшись без возможности самостоятельного спуска.

Ранее появилась информация, что Наталья Наговицына погибла на пике Победы в Киргизии после 11 дней безуспешной борьбы за выживание. Ее тело, как утверждается, будет эвакуировано после улучшения метеорологических условий, что позволит задействовать вертолет для сложной спасательной операции.

Спасатели из лагеря «Южный Иныльчек» еще до подтверждения гибели предполагали, что женщина могла стать жертвой переохлаждения и кислородного голодания. При ночных температурах до -40 °C попытка согреться с помощью горелки в палатке могла привести к выжиганию остатков кислорода и отравлению угарным газом.

