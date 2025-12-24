МИД Киргизии высказался об ужесточении въезда для россиян В МИД Киргизии опровергли информацию о въезде россиян только по загранпаспортам

Правительство Киргизии не планирует отменять действующий порядок въезда в страну для граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы МИД республики. Представитель ведомства опровергла ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что с 1 января 2026 года россиянам будет запрещен въезд по внутренним паспортам.

Информация [о намерении киргизской стороны ввести такое правило с 1 января] не соответствует действительности, — заявили агентству.

Внешнеполитическое ведомство Киргизии пообещало в ближайшее время дать по данному вопросу более развернутые официальные разъяснения.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев заявил, что европейская страна может ограничить въезд россиянам с загранпаспортами старого образца, которые рассчитаны на пять лет. Он отметил, что на данный момент таких ограничений нет, но высока вероятность их введения.

До этого появилась информация о том, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации.