07 декабря 2025 в 12:08

Испания может ограничить въезд одной части россиян

Посол Будаев: Испания может ограничить въезд по пятилетним загранпаспортам РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Испания может ограничить въезд россиянам с загранпаспортами старого образца, которые рассчитаны на пять лет, заявил старший советник, заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, на данный момент таких ограничений нет, но высока вероятность их введения.

Мы знаем об этой тенденции и внимательно отслеживаем шаги испанского правительства на этом треке. На данный момент здесь не введено таких ограничительных мер, но вероятность высока, — отметил Будаев.

Посол обратил внимание, что инициатива европейских стран формально объясняется соображениями безопасности, но имеет и политический подтекст, являясь формой визового давления. Он рекомендовал российским гражданам, планирующим поездки в Испанию, заранее оформить биометрические паспорта.

Будаев объяснил, что возможные ограничения связаны с внедрением в ЕС автоматизированной пограничной системы EES, которая начнет полноценно работать с 10 апреля 2026 года и рассчитана на считывание данных с электронных чипов. Дипломат констатировал, что срок актуальности паспортов старого образца стремительно сокращается в условиях цифровизации.

Ранее в МИД России сообщали, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации. До этого такое решение приняли Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония.

