Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 08:13

Застрявшая в горах Киргизии российская альпинистка не дождалась спасения

SHOT: застрявшая на пике Победы в Киргизии российская альпинистка погибла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы в Киргизии, погибла, сообщает Telegram-канал SHOT. Ее тело будет эвакуировано с высоты семь тысяч метров после нормализации погодных условий. Только при улучшении метеообстановки появится возможность поднять вертолет для выполнения этой сложной операции.

Девушка провела 11 дней в экстремальных условиях при температуре -26 °C без пищи и воды, оказавшись заблокированной под скалой «Птица». Как сообщил участник экспедиции Илья Храбров, в ее распоряжении были только газовая горелка, спальный мешок и поврежденная палатка. Во время спуска с вершины один из участников группы (всего было четыре человека) сорвался и увлек за собой Наталью, что привело к перелому ее ноги. Для нее установили палатку на высоте 7200 метров.

Четыре года назад на пике Хан-Тенгри погиб ее супруг. В предыдущей трагедии женщина оставалась с парализованным мужем до последнего момента, но спасатели смогли эвакуировать только ее саму.

Ранее стало известно, что Наговицына предприняла попытку восхождения на пик Победы в Киргизии с целью получения престижного звания «Снежный барс». Как сообщила подруга спортсменки, эта экспедиция была ее главной целью на протяжении всего года. Для достижения знака отличия необходимо покорить пять высочайших вершин Евразии, включая пики Исмаила Сомони, Победы, Ленина, Корженевской и Хан-Тенгри.

Спасатели из лагеря «Южный Иныльчек» еще до ее смерти были уверены, что Наговицына могла погибнуть от переохлаждения и кислородного голодания на высоте более семи тысяч метров. При экстремальных температурах (до -40 °C ночью) она могла попытаться согреться с помощью горелки в палатке, что привело к выжиганию остатков кислорода и возможному отравлению угарным газом.

альпинисты
Киргизия
горы
спасатели
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо предвидел опасный подвох в отказе Украины от НАТО
Составлен список российских городов с самым коротким названием
Вяленые томаты с соевым соусом и нори
Раскрыта новая информация о призах для победителя «Интервидения»
США хотят «слить» своим энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок
Чиновник-взяточник из Росприроднадзора пошел на сделку со следствием
Генерал объяснил, почему ВВС Украины до сих пор боеспособны
Дети-спортсмены оказались в водной ловушке
Алаудинов провел аналогию между украинскими войсками и фашистами
Фестиваль «Спасская башня — 2025»: яркие кадры с Красной площади
Стало известно об отходе элитных бригад с Харьковского направления
В МИД назвали число россиян, которые до сих пор остаются в секторе Газа
Помощница Эпштейна впервые высказалась о Трампе на допросе
Россия и Венесуэла сблизились через экран на «Ночи кино»
В США посмотрели российское кино, посвященное 80-летию Великой Победы
На Украине разбился пилот истребителя МиГ-29
Застрявшая в горах Киргизии российская альпинистка не дождалась спасения
Ликвидация спецназа ВСУ, прорыв в ДНР: новости СВО к утру 23 августа
Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.