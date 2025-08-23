Застрявшая в горах Киргизии российская альпинистка не дождалась спасения

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы в Киргизии, погибла, сообщает Telegram-канал SHOT. Ее тело будет эвакуировано с высоты семь тысяч метров после нормализации погодных условий. Только при улучшении метеообстановки появится возможность поднять вертолет для выполнения этой сложной операции.

Девушка провела 11 дней в экстремальных условиях при температуре -26 °C без пищи и воды, оказавшись заблокированной под скалой «Птица». Как сообщил участник экспедиции Илья Храбров, в ее распоряжении были только газовая горелка, спальный мешок и поврежденная палатка. Во время спуска с вершины один из участников группы (всего было четыре человека) сорвался и увлек за собой Наталью, что привело к перелому ее ноги. Для нее установили палатку на высоте 7200 метров.

Четыре года назад на пике Хан-Тенгри погиб ее супруг. В предыдущей трагедии женщина оставалась с парализованным мужем до последнего момента, но спасатели смогли эвакуировать только ее саму.

Ранее стало известно, что Наговицына предприняла попытку восхождения на пик Победы в Киргизии с целью получения престижного звания «Снежный барс». Как сообщила подруга спортсменки, эта экспедиция была ее главной целью на протяжении всего года. Для достижения знака отличия необходимо покорить пять высочайших вершин Евразии, включая пики Исмаила Сомони, Победы, Ленина, Корженевской и Хан-Тенгри.

Спасатели из лагеря «Южный Иныльчек» еще до ее смерти были уверены, что Наговицына могла погибнуть от переохлаждения и кислородного голодания на высоте более семи тысяч метров. При экстремальных температурах (до -40 °C ночью) она могла попытаться согреться с помощью горелки в палатке, что привело к выжиганию остатков кислорода и возможному отравлению угарным газом.