23 августа 2025 в 01:23

Стало известно, зачем пропавшая на пике Победы альпинистка пошла в поход

KP.RU: Наговицина подъемом на пик Победы хотела заслужить значок «Снежный барс»

Российская альпинистка Наталья Наговицина предприняла восхождение на пик Победы с целью получения престижной награды «Снежный барс». Как сообщила подруга спортсменки Лия Попова в интервью KP.RU, эта экспедиция была заветной мечтой нее в течение всего года.

Награда «Снежный барс» вручается за покорение всех пяти семитысячников Евразии, включая пики Исмаила Сомони, Победы, Ленина, Корженевской и Хан-Тенгри. Для альпинистов получение этого значка считается престижным достижением.

Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок «Снежный барс». Для альпинистов это очень престижно, — отметила Попова.

Однако во время спуска 12 августа Наговицина получила травму, после чего началась сложная спасательная операция. Эта экспедиция стала для альпинистки особенно символичной — четыре года назад во время восхождения на пик Хан-Тенгри ее мужа парализовало, и спасти его не удалось. Через год женщина вернулась на вершину, чтобы установить мемориальную табличку в память о супруге.

Ранее сообщалось, что операция по спасению Наговициной, застрявшей на высоте 7200 метров на пике Победы в Киргизии, официально прекращена. Руководство экспедиции приняло решение об отзыве групп из-за экстремального ухудшения погодных условий и высоких рисков для жизни спасателей.

