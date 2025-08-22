Застрявшую в горах Киргизии российскую альпинистку больше не будут спасать

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на высоте 7200 метров на пике Победы в Киргизии, официально прекращена. Руководство спасательной экспедиции приняло решение об отзыве групп из-за экстремального ухудшения погодных условий и высоких рисков для жизни спасателей, пишет Telegram-канал Mash.

По словам специалистов, шансы найти спортсменку живой минимальны. Возможность безопасной эвакуации практически отсутствует.

Как сообщил руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков, прогнозируемое ухудшение погоды с обильными снегопадами делает склоны чрезвычайно лавиноопасными. В горном регионе начался ранний зимний сезон, с ночными температурами в базовом лагере до -13 градусов по Цельсию.

Завтра по прогнозу ухудшение погоды с обильных снегопадов. Склоны будут лавиноопасны. В сентябре здесь начинается зима. Уже сейчас в базовом лагере ночью низкие температуры, — заявил он.

Итальянская команда альпинистов пока не отказывается от своих планов и сохраняет готовность к возможной эвакуации. Однако большинство экспертов считают, что продолжающиеся работы будут сопряжены с неоправданным риском для жизни спасателей.

Ранее стало известно, что Наговицына могла не выжить на пике Победы в Киргизии. Россиянка уже могла погибнуть от переохлаждения и недостатка кислорода в разреженном воздухе на высоте более семи тысяч метров. Спортсменка застряла на высоте со сломанной ногой 12 августа.