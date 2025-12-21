Новый год-2026
Как не отравиться прошлогодним оливье: сколько можно хранить салаты?

Сколько хранятся салаты — запоминаем сроки хранения блюд
Новогодние праздники традиционно сопровождаются обильным застольем — мы готовим множество салатов, закусок и горячих блюд, которые зачастую остаются несъеденными. Однако праздничные угощения имеют строгие сроки годности, особенно если содержат майонез, сметану или другие быстропортящиеся ингредиенты.

Какие продукты портятся быстрее всего

К скоропортящимся ингредиентам относятся:

  • майонез и сметана;

  • вареные яйца;

  • отварное мясо и птица;

  • морепродукты и рыба;

  • вареные овощи (картофель, морковь, свекла);

  • сыр и колбасные изделия;

  • зелень.

Сколько хранятся салаты и другие блюда

  • Оливье: не более 12–18 часов в холодильнике при температуре +2–6 градусов. Без майонеза компоненты можно хранить до 24 часов.

  • Селедка под шубой: максимум 24 часа в холодильнике. Рыба быстро окисляется, поэтому лучше готовить небольшими порциями.

  • Красная икра: открытую банку хранят не более двух-трех суток в самой холодной части холодильника.

  • «Мимоза»: до 12 часов из-за рыбных консервов и майонеза в составе.

  • Цезарь с курицей: употребить нужно в течение 6–8 часов после заправки соусом.

  • Греческий салат: без заправки — до 24 часов, с оливковым маслом — не более 12 часов.

  • Крабовый салат: максимум 12–18 часов, так как палочки и майонез быстро портятся.

  • Холодец: хранится до трех-четырех суток в холодильнике под пищевой пленкой.

  • Десерты с желатином: торты и желе держат в холоде до 72 часов в закрытом контейнере.

  • Запеченное мясо: до 48 часов в холодильнике, перед подачей обязательно разогреть.

Важно помнить: если блюдо простояло при комнатной температуре более двух часов, его лучше выбросить. Неприятный запах, изменение цвета или консистенции — явные признаки порчи. Заботьтесь о здоровье своих близких, помните о том, сколько хранятся любимые салаты, чтобы четко соблюдать правила хранения праздничных угощений.

Ранее мы рассказывали, как избежать обжорства за новогодним столом.

