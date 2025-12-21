Как не отравиться прошлогодним оливье: сколько можно хранить салаты?

Новогодние праздники традиционно сопровождаются обильным застольем — мы готовим множество салатов, закусок и горячих блюд, которые зачастую остаются несъеденными. Однако праздничные угощения имеют строгие сроки годности, особенно если содержат майонез, сметану или другие быстропортящиеся ингредиенты.

К скоропортящимся ингредиентам относятся:

Оливье: не более 12–18 часов в холодильнике при температуре +2–6 градусов. Без майонеза компоненты можно хранить до 24 часов.

Селедка под шубой: максимум 24 часа в холодильнике. Рыба быстро окисляется, поэтому лучше готовить небольшими порциями.

Красная икра: открытую банку хранят не более двух-трех суток в самой холодной части холодильника.

«Мимоза»: до 12 часов из-за рыбных консервов и майонеза в составе.

Цезарь с курицей: употребить нужно в течение 6–8 часов после заправки соусом.

Греческий салат: без заправки — до 24 часов, с оливковым маслом — не более 12 часов.

Крабовый салат: максимум 12–18 часов, так как палочки и майонез быстро портятся.

Холодец: хранится до трех-четырех суток в холодильнике под пищевой пленкой.

Десерты с желатином: торты и желе держат в холоде до 72 часов в закрытом контейнере.