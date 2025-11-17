Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:00

Деликатес своими руками: как правильно засолить красную икру

Деликатес своими руками: как правильно засолить красную икру Деликатес своими руками: как правильно засолить красную икру Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Всегда мечтали узнать, как засолить икру красной рыбы так, чтобы получился настоящий ресторанный деликатес? Мы раскроем секрет редкого рецепта, где главным союзником выступает черный чай. Его легкая терпкость и танины полностью убирают возможную горчинку и делают вкус невероятно нежным, без единой нотки резкости. Это тот самый способ, о котором знают лишь немногие.

Для этого вам понадобятся: 150 граммов свежей икры горбуши или кеты, 1 столовая ложка крупной морской соли, 1 чайная ложка сахара без горки, 200 мл крепко заваренного остывшего черного чая (без ароматизаторов) и 2 столовые ложки растительного масла. Аккуратно освободите икру от пленок с помощью вилки или руками, поместив в миску с прохладной водой. В отдельной емкости полностью растворите соль и сахар в чайной заварке. Залейте этим маринадом икру, аккуратно перемешайте и оставьте в холодильнике на 35–40 часов. После этого слейте жидкость через сито, добавьте масло и перемешайте — оно предотвратит слипание зерен.

Вот и весь секрет. Теперь вы знаете, как засолить икру красной рыбы по уникальному рецепту. Такой способ, когда вы решите засолить икру красной рыбы, гарантирует чистый, бархатистый вкус, который не сравнится с магазинным. Подавайте ее на гренках или с блинами — ваш домашний деликатес произведет фурор.

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшего минтая под маринадом.

Читайте также
Засаливаем скумбрию в луковой шелухе! Рыба будет, как копченая!
Семья и жизнь
Засаливаем скумбрию в луковой шелухе! Рыба будет, как копченая!
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Семья и жизнь
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Раскрыт срок хранения красной икры в холодильнике
Общество
Раскрыт срок хранения красной икры в холодильнике
«Криспики» из минтая в кляре: вкусное блюдо из простых продуктов. Фишка — в особой панировке
Общество
«Криспики» из минтая в кляре: вкусное блюдо из простых продуктов. Фишка — в особой панировке
засолка
рецепты
готовка
икра
рыба
деликатесы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?
Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась
Россияне жалуются на сбои в работе популярного мобильного оператора
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.