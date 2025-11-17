Деликатес своими руками: как правильно засолить красную икру

Всегда мечтали узнать, как засолить икру красной рыбы так, чтобы получился настоящий ресторанный деликатес? Мы раскроем секрет редкого рецепта, где главным союзником выступает черный чай. Его легкая терпкость и танины полностью убирают возможную горчинку и делают вкус невероятно нежным, без единой нотки резкости. Это тот самый способ, о котором знают лишь немногие.

Для этого вам понадобятся: 150 граммов свежей икры горбуши или кеты, 1 столовая ложка крупной морской соли, 1 чайная ложка сахара без горки, 200 мл крепко заваренного остывшего черного чая (без ароматизаторов) и 2 столовые ложки растительного масла. Аккуратно освободите икру от пленок с помощью вилки или руками, поместив в миску с прохладной водой. В отдельной емкости полностью растворите соль и сахар в чайной заварке. Залейте этим маринадом икру, аккуратно перемешайте и оставьте в холодильнике на 35–40 часов. После этого слейте жидкость через сито, добавьте масло и перемешайте — оно предотвратит слипание зерен.

Вот и весь секрет. Теперь вы знаете, как засолить икру красной рыбы по уникальному рецепту. Такой способ, когда вы решите засолить икру красной рыбы, гарантирует чистый, бархатистый вкус, который не сравнится с магазинным. Подавайте ее на гренках или с блинами — ваш домашний деликатес произведет фурор.

