ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 19:57

Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном

Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите приготовить идеальную закуску на Новый год? Домашняя икра форели — это деликатес, который впечатлит гостей. Для засолки икры форели понадобится: 200 граммов свежей икры форели, одна чайная ложка соли без горки, половина чайной ложки сахара и столовая ложка лимонного сока.

Икру аккуратно освобождают от пленок, используя сито или вилку. В отдельной миске смешивают соль, сахар и лимонный сок — это основа маринада. Икру заливают полученной смесью и очень аккуратно перемешивают. Массу перекладывают в стеклянную банку и убирают в холодильник. Время посола икры форели в домашних условиях составляет от 4 до 8 часов, после чего продукт полностью готов.

Такой рецепт икры форели дает нежный, чуть пикантный вкус с легкой цитрусовой ноткой. Соленая икра форели прекрасно подходит для канапе, блинов или просто кладется на ломтик белого хлеба. Это тот самый случай, когда деликатес на Новый год готовится просто, но выглядит и воспринимается по-настоящему празднично.

Ранее мы рассказали, как приготовить аппетитные пирожки из слоеного теста с начинкой из груши и сыра дорблю.

Читайте также
Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом
Семья и жизнь
Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом
Шикарная закуска к новогоднему столу: риет из форели готовлю сама, без тонны ненужного жира. Вкусно на хлеб, в тарталетки или на крекеры
Общество
Шикарная закуска к новогоднему столу: риет из форели готовлю сама, без тонны ненужного жира. Вкусно на хлеб, в тарталетки или на крекеры
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски
Общество
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски
Идем на мокрое дело! Солим икру форели к празднику по северному рецепту
Семья и жизнь
Идем на мокрое дело! Солим икру форели к празднику по северному рецепту
форель
рыба
икра
засолка
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу
В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины
Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии
В возрасте 39 лет ушел из жизни экс-гонщик NASCAR Аннет
Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу
В США указали на двойные стандартны Европы к России и Украине
«Чтобы фарш был»: журналистку уволили после скандального видео о самолете
Поимка пенсионера из-за настойки за 300 рублей закончилось его смертью
РКН отказался разблокировать Roblox: в чем причина, обращение Мизулиной
Российские фильмы победили в Иране
В Таиланде 18 туристов пострадали в ДТП
У берегов Болгарии не могу эвакуировать экипаж танкера Kairos из-за шторма
Россиянам рассказали, какие инвестиции окажутся провальными в 2026 году
Слабовидящий сварщик исчез после «трудоустройства» на вахту в ДНР
«Абрамсы» и «Леопарды» — все, неизвестные «скелеты» Долиной: что дальше
Студент поджег спящего пассажира метро
Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном
Новые регионы ждут инвесторов-патриотов: итоги Таврического форума — 2025
Москвичка вместо голливудской улыбки получила боли, бессонницу и долги
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.