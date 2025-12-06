Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном

Хотите приготовить идеальную закуску на Новый год? Домашняя икра форели — это деликатес, который впечатлит гостей. Для засолки икры форели понадобится: 200 граммов свежей икры форели, одна чайная ложка соли без горки, половина чайной ложки сахара и столовая ложка лимонного сока.

Икру аккуратно освобождают от пленок, используя сито или вилку. В отдельной миске смешивают соль, сахар и лимонный сок — это основа маринада. Икру заливают полученной смесью и очень аккуратно перемешивают. Массу перекладывают в стеклянную банку и убирают в холодильник. Время посола икры форели в домашних условиях составляет от 4 до 8 часов, после чего продукт полностью готов.

Такой рецепт икры форели дает нежный, чуть пикантный вкус с легкой цитрусовой ноткой. Соленая икра форели прекрасно подходит для канапе, блинов или просто кладется на ломтик белого хлеба. Это тот самый случай, когда деликатес на Новый год готовится просто, но выглядит и воспринимается по-настоящему празднично.

Ранее мы рассказали, как приготовить аппетитные пирожки из слоеного теста с начинкой из груши и сыра дорблю.