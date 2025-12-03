Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи

Хотите удивить гостей необычной выпечкой? Эти пирожки из слоеного теста с пикантной начинкой — настоящее кулинарное открытие. Для приготовления понадобится: упаковка готового слоеного теста (500 граммов), одна крупная спелая груша, около 100 граммов сыра дорблю, 50 граммов ядер грецких орехов, чайная ложка меда и одно яйцо для смазки.

Грушу очищают и нарезают небольшими кубиками. Сыр дорблю аккуратно крошат, а грецкие орехи мелко рубят. Все компоненты для начинки из груши и дорблю осторожно смешивают, добавляя мед для гармонии вкуса. Раскатанное тесто разрезают на квадраты, в центр каждого выкладывают начинку и защипывают края, формируя аккуратные пирожки с грушей и орехами. Выпекают на пергаменте при 200 градусах 15–20 минут до румяности.

Готовые слоеные пирожки с сыром дорблю обладают восхитительным контрастом: сладость груши, пикантность сыра и хруст орехов в воздушном тесте. Этот рецепт пирожков из слоеного теста станет жемчужиной любой домашней выпечки.

Ранее мы рассказали, как приготовить настоящую итальянскую карбонару.