24 декабря 2025 в 09:35

Сырники больше не делаю. Готовлю турецкую базламу — внутри пышное облако из растопленного сыра и свежей зелени

Если сырники для вас — это классика, которую хочется порой разнообразить, позвольте предложить восхитительную альтернативу из турецкой кухни. Базлама с сыром и зеленью — это не просто лепешка, а настоящее откровение. Представьте себе ароматнейшее, пышное тесто на йогурте, которое на сковороде превращается в нежную, слегка хрустящую снаружи основу. А внутри вас ждет горячее, тягучее облако из растопленного сыра и свежей зелени. Это блюдо покоряет с первого укуса своей простотой, душевностью и потрясающим вкусом, затмевая собой многие привычные варианты сырной выпечки.

Рецепт

Для теста вам потребуется: 250 мл натурального йогурта, 300 г муки, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 200 г сыра (идеальна смесь брынзы и сулугуни), пучок укропа или петрушки, 1 зубчик чеснока.

В миске смешайте йогурт, соль и разрыхлитель. Постепенно введите муку и замесите мягкое, нелипнущее тесто. Накройте его и дайте отдохнуть 20 минут. Для начинки натрите сыр на крупной терке, мелко порубите зелень и чеснок, все соедините. Тесто разделите на 4 части. Каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной около 3–4 мм. На одну половину лепешки выложите сырную начинку, накройте второй половиной и плотно защипните края. Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием. Обжаривайте каждую лепешку по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистых пятен. Подавайте горячими, чтобы сыр внутри был тягучим и ароматным.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

