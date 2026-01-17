Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:33

Беру 2 картошки и горстку муки — пеку хрустящие лепешки с зеленью. Душистые, мягкие, хороши с любым соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру 2 картошки и горстку муки — и пеку лепешки с зеленью. Это гениально простое блюдо, идеальное для быстрого завтрака, сытного перекуса или вместо хлеба к любому соусу.

Получаются душистые, мягкие и эластичные лепешки с едва уловимым картофельным вкусом, тонкой хрустящей корочкой и свежим ароматом зелени. Они хороши сами по себе и прекрасно сочетаются с сыром, сметаной, икрой или мясной начинкой.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние картофелины (около 250 г), примерно 100 г муки (плюс-минус для подсыпки), небольшой пучок укропа или петрушки, соль по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите излишек сока через марлю. Мелко порубите зелень. Соедините картофельную массу, зелень, соль и постепенно добавляйте муку, чтобы получилось мягкое, но пластичное тесто. Разделите его на 4 части. На присыпанной мукой поверхности каждую часть тонко раскатайте в круглый пласт толщиной 1-2 мм. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выпекайте каждый лаваш по 1-2 минуты с каждой стороны до появления поджаристых пятен и полного высыхания. Сложите готовые лепешки стопкой и накройте полотенцем, чтобы они остались мягкими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Общество
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Общество
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Общество
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Ленивый хачапури или сырная лепешка — называйте как хотите: рецепт прост, вкус — полный отпад
Общество
Ленивый хачапури или сырная лепешка — называйте как хотите: рецепт прост, вкус — полный отпад
лепешки
картошка
рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.