Беру 2 картошки и горстку муки — пеку хрустящие лепешки с зеленью. Душистые, мягкие, хороши с любым соусом

Беру 2 картошки и горстку муки — и пеку лепешки с зеленью. Это гениально простое блюдо, идеальное для быстрого завтрака, сытного перекуса или вместо хлеба к любому соусу.

Получаются душистые, мягкие и эластичные лепешки с едва уловимым картофельным вкусом, тонкой хрустящей корочкой и свежим ароматом зелени. Они хороши сами по себе и прекрасно сочетаются с сыром, сметаной, икрой или мясной начинкой.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние картофелины (около 250 г), примерно 100 г муки (плюс-минус для подсыпки), небольшой пучок укропа или петрушки, соль по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите излишек сока через марлю. Мелко порубите зелень. Соедините картофельную массу, зелень, соль и постепенно добавляйте муку, чтобы получилось мягкое, но пластичное тесто. Разделите его на 4 части. На присыпанной мукой поверхности каждую часть тонко раскатайте в круглый пласт толщиной 1-2 мм. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выпекайте каждый лаваш по 1-2 минуты с каждой стороны до появления поджаристых пятен и полного высыхания. Сложите готовые лепешки стопкой и накройте полотенцем, чтобы они остались мягкими.

