Ленивый хачапури или сырная лепешка — называйте как хотите: рецепт прост, вкус — полный отпад

Ленивый хачапури или сырная лепешка — называйте это блюдо как хотите. Главное, что рецепт приготовления прост, а вкус — полный отпад: хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежная и очень сырная середина.

Для приготовления понадобится всего три основных ингредиента: 200 г рассыпчатого творога (лучше сухого, 5–9%), 200 г тертого сыра, 2 яйца. Также понадобится 2–3 ст. ложки муки (или манки), щепотка соли и растительное масло для жарки. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте тертый сыр и яйца. Тщательно перемешайте до однородной массы. Если масса слишком влажная и липнет к рукам, добавьте муку, но не переборщите, иначе лепешка станет плотной. Масса должна быть пластичной. Посолите по вкусу. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом. Выложите всю сырную массу, сформируйте лопаткой круглую лепешку толщиной около 1,5 см. Накройте крышкой и жарьте 5–7 минут на среднем огне, пока низ не станет золотистым и хрустящим. Затем аккуратно переверните лепешку с помощью широкой лопатки, накройте крышкой и жарьте еще 4–5 минут с другой стороны.

