05 января 2026 в 07:46

Вместо пирожков готовлю капустные оладьи: рецепт — элементарный, вкус — бесподобный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо пирожков готовлю капустные оладьи. Это гораздо проще! Рецепт — элементарный, а вкус — бесподобный: хрустящая снаружи и сочная внутри капуста, нежное тесто и легкая пикантность лука создают идеальную комбинацию.

Вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 5-6 ст. л. муки, 3-4 ст. л. сметаны или майонеза, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Нашинкованную капусту перетрите с солью руками, чтобы она пустила сок и стала мягче. Добавьте мелко нарезанный лук, яйца, сметану, соль, перец и перемешайте. Постепенно вводите муку, чтобы получилось густое, но не слишком крутое тесто, которое будет держаться на ложке. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи, и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки.

Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной, соевым соусом или любым любимым соусом.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные оладьи с тянущимся сыром из трех ингредиентов.

