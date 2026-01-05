Вместо пирожков готовлю капустные оладьи: рецепт — элементарный, вкус — бесподобный

Вместо пирожков готовлю капустные оладьи. Это гораздо проще! Рецепт — элементарный, а вкус — бесподобный: хрустящая снаружи и сочная внутри капуста, нежное тесто и легкая пикантность лука создают идеальную комбинацию.

Вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 5-6 ст. л. муки, 3-4 ст. л. сметаны или майонеза, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Нашинкованную капусту перетрите с солью руками, чтобы она пустила сок и стала мягче. Добавьте мелко нарезанный лук, яйца, сметану, соль, перец и перемешайте. Постепенно вводите муку, чтобы получилось густое, но не слишком крутое тесто, которое будет держаться на ложке. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи, и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки.

Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной, соевым соусом или любым любимым соусом.

