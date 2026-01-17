Стакан овсянки, 2 яйца, немного сыра — и вы сыты надолго: бюджетный рецепт завтрака и ужина

Стакан овсянки, 2 яйца, немного сыра — и вы сыты надолго: бюджетный рецепт завтрака и ужина

Раскрываем доступный, бюджетный рецепт завтрака или ужина! Стакан овсянки, 2 яйца, немного сыра — и вы сыты надолго. Эта овсяная лепешка заряжает энергией на долгое время благодаря сочетанию медленных углеводов.

В ее вкусе гармонично сочетаются ореховые ноты овсянки, пикантная солоноватость сыра и легкая воздушность. Текстура одновременно плотная, питательная и в меру упругая, с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной серединкой.

Для приготовления понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев, 2 яйца, 50–70 г тертого сыра, половина стакана кипятка, щепотка соли, масло для жарки. В миске соедините овсяные хлопья, яйца, тертый сыр, соль и специи. Тщательно перемешайте. Затем влейте кипяток и быстро перемешайте вилкой. Масса должна быть густой, как плотное тесто для оладий. Дайте смеси постоять 2–3 минуты, чтобы хлопья немного набухли. Разогрейте на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла. Выложите всю массу или выкладывайте порциями для небольших лепешек. Обжарьте с каждой стороны по 3–4 минуты под крышкой до румяной, плотной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить грузинский омлет борано: нежнейшее блюдо из яиц и сыра.