17 января 2026 в 22:27

Стакан овсянки, 2 яйца, немного сыра — и вы сыты надолго: бюджетный рецепт завтрака и ужина

Раскрываем доступный, бюджетный рецепт завтрака или ужина! Стакан овсянки, 2 яйца, немного сыра — и вы сыты надолго. Эта овсяная лепешка заряжает энергией на долгое время благодаря сочетанию медленных углеводов.

В ее вкусе гармонично сочетаются ореховые ноты овсянки, пикантная солоноватость сыра и легкая воздушность. Текстура одновременно плотная, питательная и в меру упругая, с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной серединкой.

Для приготовления понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев, 2 яйца, 50–70 г тертого сыра, половина стакана кипятка, щепотка соли, масло для жарки. В миске соедините овсяные хлопья, яйца, тертый сыр, соль и специи. Тщательно перемешайте. Затем влейте кипяток и быстро перемешайте вилкой. Масса должна быть густой, как плотное тесто для оладий. Дайте смеси постоять 2–3 минуты, чтобы хлопья немного набухли. Разогрейте на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла. Выложите всю массу или выкладывайте порциями для небольших лепешек. Обжарьте с каждой стороны по 3–4 минуты под крышкой до румяной, плотной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить грузинский омлет борано: нежнейшее блюдо из яиц и сыра.

Раньше овсянка стояла, теперь улетает пачками: овсяное печенье за 7 минут
Овсяная каша с грушей в виде пирога: красивый и вкусный завтрак, который насытит на весь день
Овсянку и творог по отдельности никто не ест, а этот овсяноблин сметают со сковороды: простой завтрак уходит на ура
Простейшие ватрушки из пачки творога: в начинку можно использовать любой любимый йогурт
Слоеный сыр, зелень и нежное тесто — пеку грузинское хачапури по-аджарски. Хоть на завтрак, хоть на ужин
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

