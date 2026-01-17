Это не классическая выпечка, а быстрый современный десерт! Рассказываем, как приготовить простейшие ватрушки из пачки творога. В начинку можно использовать любой любимый йогурт, хоть клубничный, хоть черничный.

Для теста вам понадобится: 1 брикет творога (250 г), 1 яйцо, 2–3 ст. л. сахара, 3–4 ст. л. муки, 2 ст. л. мака. Для начинки: любой густой йогурт. Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске разомните творог с яйцом и сахаром до относительно однородной массы. Добавьте мак и муку, замесите мягкое, слегка липкое тесто. Если оно слишком влажное, добавьте еще немного муки. На застеленный пергаментом противень выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые лепешки. Смоченной в воде ложкой сделайте в центре каждой углубление. Аккуратно, не до краев, наполните углубления йогуртом. Выпекайте 15–20 минут, пока края не подрумянятся, а йогурт слегка не схватится, но останется кремообразным. Дайте немного остыть и подавайте.

