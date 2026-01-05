Творожные слойки с яблоком: сладкая идея для завтрака, которая не отнимет много времени

Приготовьте невероятно вкусные, хрустящие и простые творожные слойки с яблоком. Это отличная сладкая идея для завтрака и перекуса, которая не отнимет много времени.

Вкус потрясающий: воздушное и хрустящее слоеное тесто и нежная сочная начинка с кисло-сладкой ноткой яблока и сливочным вкусом творога.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 250 г творога, 1 крупное яблоко, 3 ст. л. сахара, 1 яйцо, ванильный сахар или корица по вкусу. Яблоко очистите от кожуры и семян, натрите на крупной терке. Творог смешайте с сахаром, ванилином и тертым яблоком. Тесто раскатайте в тонкий пласт и разрежьте на квадраты примерно 10×10 см. На центр каждого квадрата выложите ложку творожной начинки. Края теста защипните, формируя треугольники или конвертики, хорошо прижмите края вилкой. Переложите слойки на противень с пергаментом. Взбейте яйцо и смажьте им каждую слойку сверху для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до красивого румянца. Дайте немного остыть.

