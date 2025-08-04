Сырные пирожки на сковороде без лепки: булочки с бурлящей начинкой

Пирожки с сыром сулугуни — это хрустящие золотистые булочки с бурлящей начинкой из тягучего солоноватого сыра, который тянется, как горячая пицца, при первом же надкусывании. Готовятся они на сковороде без лепки теста.

Для теста смешайте 250 г муки, 150 г кефира, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. разрыхлителя — должно получиться мягкое тесто, как на оладьи. Для начинки натрите 300 г сулугуни, смешайте его с 50 г сливочного масла и щепоткой сушеного чеснока. На раскаленную сковороду с маслом выложите ложкой порцию теста, сделайте углубление и наполните его сырной массой, сверху вновь выложите тесто, сформировав пирожки. Обжаривайте под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Горячие пирожки взрываются во рту фонтаном расплавленного сыра с хрустящей оболочкой — солоноватый вкус сулугуни идеально сочетается с нежным тестом, а чесночные нотки добавляют пикантности. Подавайте сразу, пока сырная лава внутри горячая, — это блюдо исчезает со стола мгновенно!

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