Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 21:28

Вместо драников готовлю картофельную лепешку: с ней не надо стоять у плиты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная лепешка с сыром — это хрустящее снаружи и нежное внутри блюдо с насыщенным сырным вкусом и аппетитной золотистой корочкой. Готовлю эту лепешку вместо драников, с ней не нужно долго стоять у плиты.

Для приготовления натрите 3 крупные картофелины, отожмите лишний сок, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. На сковороде разогрейте 2 ст. л. растительного масла, выложите половину картофельной массы, распределите 100 г тертого сыра, накройте оставшейся массой. Жарьте на среднем огне 7-8 минут с каждой стороны под крышкой.

Подавайте горячей, разрезав на дольки, — эта лепешка с хрустящей корочкой и тягучей сырной сердцевиной станет идеальным завтраком или ужином! Сладковатый вкус картофеля идеально сочетается с пикантностью расплавленного сыра, создавая гармоничную композицию.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые творожные хачапури с сыром на сковороде.

лепешки
картошка
рецепты
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ могли использовать американскую технику для атаки на Россию
ПВО сбила еще один дрон ВСУ, летевший на Москву
Раскрыта тактика Трампа по России и Украине
Работу двух московских аэропортов временно ограничили
Кадышева «устроила разнос» за кулисами перед своим концертом
Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Режим воздушной опасности объявили в одном из российских регионов
Раскрыт возможный срок нового раунда переговоров Россия — Украина
Профессор предупредила о «мушином» гриппе
Опубликованы фотографии «огненной линзы» в небе над Камчаткой
США изменили поставки Patriot ради Украины
Столичный аэропорт перестал принимать самолеты
Десятки поездов выбились из графика после коллапса на путях под Ростовом
Готовлю банку смородинового соуса к мясу и сырам — зимой такой не купить
Готовлю смородиновый джем-пятиминутку — вкус лета за 5 минут
Раскрыта причина резкого падения цен на арбузы в России
Пушилин сообщил о погибшем и пяти раненых при обстрелах ДНР
Названа причина, по которой западное Z-поколение полюбило Достоевского
Стал известен официальный посол «Интервидения»
Греция не стала отказываться от перевозки российской нефти на фоне санкций
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.