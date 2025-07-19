Вместо драников готовлю картофельную лепешку: с ней не надо стоять у плиты

Вместо драников готовлю картофельную лепешку: с ней не надо стоять у плиты

Картофельная лепешка с сыром — это хрустящее снаружи и нежное внутри блюдо с насыщенным сырным вкусом и аппетитной золотистой корочкой. Готовлю эту лепешку вместо драников, с ней не нужно долго стоять у плиты.

Для приготовления натрите 3 крупные картофелины, отожмите лишний сок, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. На сковороде разогрейте 2 ст. л. растительного масла, выложите половину картофельной массы, распределите 100 г тертого сыра, накройте оставшейся массой. Жарьте на среднем огне 7-8 минут с каждой стороны под крышкой.

Подавайте горячей, разрезав на дольки, — эта лепешка с хрустящей корочкой и тягучей сырной сердцевиной станет идеальным завтраком или ужином! Сладковатый вкус картофеля идеально сочетается с пикантностью расплавленного сыра, создавая гармоничную композицию.

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