Вместо сырников готовлю ленивое творожное хачапури: рецепт без хлопот

Вместо сырников всегда готовлю ленивое хачапури. По этому рецепту без хлопот у вас получится нежная, воздушная лепешка с хрустящей корочкой и аппетитной сырной начинкой, которая тает во рту.

Для теста смешайте 250 г творога, 1 яйцо, 100 г муки, 1/2 ч. л. соды и щепотку соли до однородной массы. Раскатайте пласт толщиной 1 см, выложите на середину 150 г тертого сыра (сулугуни или моцареллы), защипните края как конверт и снова раскатайте в круг.

Обжарьте на сухой сковороде под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Горячее хачапури смажьте сливочным маслом — внутри вас ждет тягучая сырная начинка с легкой творожной кислинкой, а снаружи — хрустящая корочка.

Это блюдо идеально для завтрака или быстрого перекуса, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот! Простота рецепта и потрясающий вкус сделают это хачапури вашим любимым!

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