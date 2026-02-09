Зимняя Олимпиада — 2026
Большая мягкая ватрушка с творогом и ягодами: вкуснейшая альтернатива чизкейкам и запеканкам

Открыт рецепт большой мягкой ватрушки с творогом и ягодами, которая готовится как один большой пирог, а не отдельные порции. Это вкуснейшая альтернатива чизкейкам и запеканкам.

Вкус получается классическим и очень гармоничным: сладковатая, воздушная основа, сливочно-ванильный творог и яркая кисло-сладкая нотка ягод.

Для теста понадобится: 200 мл кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 стакан муки (около 150 г), 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 400 г творога (5–9%), 1 яйцо, 3-4 ст. л. сахара, 1 ст. л. манки или крахмала, ванилин, 150 г ягод.

Сначала приготовьте тесто: в миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте венчиком до гладкого теста. Оно должно медленно стекать с ложки. Перелейте тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Для начинки смешайте творог, яйцо, сахар, манку (крахмал) и ванилин до однородности. Ложкой выложите творожную массу в центр формы поверх теста. Не перемешивайте! Ягоды распределите поверх творожной начинки. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте ватрушку 35–45 минут до золотистого цвета теста и готовности творога (он должен схватиться). Дайте пирогу остыть в форме.

Ранее стало известно, как приготовить мини-чизкейки из теста фило.

