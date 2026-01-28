Мини-чизкейки из теста фило: хрустящие пирожные для завтраков и семейных чаепитий

Готовим мини-чизкейки из теста фило. Эти хрустящие пирожные идеальны для завтраков и семейных чаепитий. В них сочетается тонкое хрустящее тесто, которое тает во рту, и нежнейшая кремовая начинка из сливочного сыра.

Вам понадобится: листы теста фило (размороженных по инструкции), 50–70 г растопленного сливочного масла для смазывания. Для начинки: 200 г сливочного сыра, 50 г сахара, 1 яйцо, 50 мл жирных сливок или сметаны, 1 ч. л. ванильного экстракта. Разогрейте духовку до 180 °C. Листы фило слегка смажьте растопленным маслом. Положите один на другой 2–3 листа (для прочности) и аккуратно, не сильно, скомкайте их в форме свободной розетки, формируя корзинку с неровными краями и углублением в центре. Поместите каждую корзинку на противень с пергаментом. Для крема смешайте миксером сливочный сыр с сахаром до однородности. Добавьте яйцо, сливки, ваниль и цедру, взбивайте до гладкости. Разлейте крем по корзинкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 15–20 минут, пока края теста не станут золотистыми, но центр останется чуть подвижным. Дайте полностью остыть — начинка затвердеет. Перед подачей украсьте ложкой джема.

