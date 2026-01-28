Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 21:29

Мини-чизкейки из теста фило: хрустящие пирожные для завтраков и семейных чаепитий

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим мини-чизкейки из теста фило. Эти хрустящие пирожные идеальны для завтраков и семейных чаепитий. В них сочетается тонкое хрустящее тесто, которое тает во рту, и нежнейшая кремовая начинка из сливочного сыра.

Вам понадобится: листы теста фило (размороженных по инструкции), 50–70 г растопленного сливочного масла для смазывания. Для начинки: 200 г сливочного сыра, 50 г сахара, 1 яйцо, 50 мл жирных сливок или сметаны, 1 ч. л. ванильного экстракта. Разогрейте духовку до 180 °C. Листы фило слегка смажьте растопленным маслом. Положите один на другой 2–3 листа (для прочности) и аккуратно, не сильно, скомкайте их в форме свободной розетки, формируя корзинку с неровными краями и углублением в центре. Поместите каждую корзинку на противень с пергаментом. Для крема смешайте миксером сливочный сыр с сахаром до однородности. Добавьте яйцо, сливки, ваниль и цедру, взбивайте до гладкости. Разлейте крем по корзинкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 15–20 минут, пока края теста не станут золотистыми, но центр останется чуть подвижным. Дайте полностью остыть — начинка затвердеет. Перед подачей украсьте ложкой джема.

Ранее стало известно, как приготовить простейшие ватрушки из пачки творога.

Проверено редакцией
Читайте также
Рецепт для тех, у кого нет духовки: чизкейк с апельсиновой цедрой и шоколадной крошкой
Общество
Рецепт для тех, у кого нет духовки: чизкейк с апельсиновой цедрой и шоколадной крошкой
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Семья и жизнь
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Всего из пачки слоеного теста: чумовой паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Общество
Всего из пачки слоеного теста: чумовой паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Обжарьте муку на сковороде: пирожные «Крошка» в стакане — чумовой десерт за 15 минут
Общество
Обжарьте муку на сковороде: пирожные «Крошка» в стакане — чумовой десерт за 15 минут
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
Общество
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
чизкейки
пирожные
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Придаем особое значение»: Путин заявил, что РФ хранит память о холокосте
Рубио рассказал о последнем нерешенном вопросе между Россией и Украиной
Ракетная опасность действовала на территории одного из регионов РФ
В России с 1 апреля изменится размер социальных пенсий
Люксовый бутик временно закрылся в Куршевеле
«Все правильно в этой жизни»: Долина спела в баре, она больше не печалится
В Нидерландах вспыхнул скандал из-за исламской школы
Названа причина отстранения легкоатлетов из России от соревнований
Суд арестовал двоих детей депутата Госдумы
Спящий мужчина спасся от пули благодаря подушке
В России предложили выплачивать алименты школьникам старше 18 лет
На Украине признали невосполнимый дефицит в энергосистеме
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.