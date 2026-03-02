Готовим ванильно-шоколадный чизкейк без духовки: 15 минут до невероятно нежного десерта

Сочетание нежной ванили и насыщенного шоколада создает идеальный дуэт. А благодаря творожной основе десерт получается одновременно легким и сытным.

30 г быстрорастворимого желатина заливаю 500 мл молока и оставляю набухать на 40-60 минут. Затем растапливаю на медленном огне до полного растворения, не доводя до кипения. В остывшую желатиновую смесь добавляю 150 г сахара или эритрита и ванилин на кончике ножа. 500 г творога протираю через сито или взбиваю блендером до гладкости, смешиваю с 400 г нежирной сметаны или йогурта и желатиновой смесью. Разделяю массу пополам, в одну часть вмешиваю 2 ст. л. какао до однородности. В форму выливаю ванильный слой и убираю в морозилку на 15-20 минут для схватывания. Затем аккуратно выливаю шоколадный слой и убираю в холодильник на 4-6 часов (лучше на ночь) для полного застывания.

