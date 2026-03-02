Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:48

Готовим ванильно-шоколадный чизкейк без духовки: 15 минут до невероятно нежного десерта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сочетание нежной ванили и насыщенного шоколада создает идеальный дуэт. А благодаря творожной основе десерт получается одновременно легким и сытным.

30 г быстрорастворимого желатина заливаю 500 мл молока и оставляю набухать на 40-60 минут. Затем растапливаю на медленном огне до полного растворения, не доводя до кипения. В остывшую желатиновую смесь добавляю 150 г сахара или эритрита и ванилин на кончике ножа. 500 г творога протираю через сито или взбиваю блендером до гладкости, смешиваю с 400 г нежирной сметаны или йогурта и желатиновой смесью. Разделяю массу пополам, в одну часть вмешиваю 2 ст. л. какао до однородности. В форму выливаю ванильный слой и убираю в морозилку на 15-20 минут для схватывания. Затем аккуратно выливаю шоколадный слой и убираю в холодильник на 4-6 часов (лучше на ночь) для полного застывания.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию
Общество
Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Общество
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Общество
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Здоровье/красота
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Ленивый хит: салат «Принцесса» — семга с яблоками в кольце магии
Семья и жизнь
Ленивый хит: салат «Принцесса» — семга с яблоками в кольце магии
еда
рецепты
десерты
чизкейки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.