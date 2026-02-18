Ватрушки на Масленицу — готовим за 30 минут: нежные, мягкие и очень простые

Масленица — время не только блинов, но и всего, что можно из них приготовить. Эти ватрушки — гениальный способ использовать остатки блинчиков и превратить их в новое блюдо с совершенно другим вкусом. В основе — блины вместо теста, а внутри — нежная творожная начинка с изюмом и ванилью. Получается что-то среднее между сырниками и классической ватрушкой, но готовится в разы быстрее и проще.

Для начала испеките 6–8 тонких блинов по любому любимому рецепту (можно взять уже готовые). Пока они остывают, приготовьте начинку: смешайте 300 г творога (лучше не слишком влажного) с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара, щепоткой ванилина и горстью изюма. Тщательно разомните вилкой до однородности.

Возьмите одну блинную форму для ватрушек (или обычные формочки для кексов). Каждый блин слегка смажьте растопленным сливочным маслом, уложите в формочку так, чтобы края свисали. Наполните творожной начинкой, затем аккуратно заверните свисающие края блина внутрь, частично прикрывая начинку — получится открытая ватрушка с творожной серединкой.

Выложите ватрушки на противень, смажьте верхушки взбитым желтком для румяности. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной, вареньем или просто так.

Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в начинку цедру лимона или апельсина — это освежит и сделает ватрушки еще ароматнее.

