18 января 2026 в 00:14

У экс-главы Кировской области в СИЗО сменились сотни сокамерников

У экс-главы Кировской области Белых в СИЗО сменилось более 100 сокамерников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время пребывания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в следственном изоляторе у него сменилось более 100 сокамерников, передает РИА Новости. В материале напомнили, что он провел та около двух лет во время расследования дела о превышении полномочий.

Частая смена сокамерников, по словам Белых, доставляла ему дискомфорт, как и ограничение права на телефонные переговоры, долгосрочные свидания и организацию труда и досуга. Также Белых была предоставлена возможность встречаться со священником и читать книги. Позднее мужчина был оправдан.

Ранее сообщалось, что у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости. Они были расположены Санкт-Петербурге, Москве и Ленобласти. Сотрудники силовых органов во время обысков у бывшего политика изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также эксклюзивные вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.

Тем временем в отношении экс-парламентария Руслана Бальбека уже были возбуждены дела о клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации. Он находится в симферопольском СИЗО, куда был помещен после задержания в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 8 февраля.

СИЗО
Кировская область
сокамерники
изоляторы
