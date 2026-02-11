На СВО умер герой мема из Кировской области

В ходе специальной военной операции скончался Андрей Таджибаев, сообщил портал Kirov.ru. Гибель бывшего журналиста во время выполнения воинского долга подтвердили в Союзе журналистов Кировской области. Известность в Сети мужчина обрел как герой видео, породившего мем «Или ты забыл, или ты не знал».

Таджибаев был хорошо известен в регионе, до ухода на СВО он успел поработать в силовых структурах и руководил пресс-службой регионального управления ГИБДД. Известным в Сети его сделало видео, снятое во время подготовки сюжета для местного телеканала, когда Таджибаева отвлек звонок от подчиненного.

Ты в курсе, что здесь у меня телевидение, нет? Или ты забыл? Или ты не знал? — красноречиво ответил Таджибаев.

На службу по контракту Андрей Таджибаев ушел в мае 2024 года. Обстоятельства его гибели остаются неизвестными, в МО РФ от комментариев воздержались. Прощание с ним пройдет 12 февраля в зале на Менделеева, 13а с 08:30 до 09:30.

Ранее стало известно о гибели командира добровольческого подразделения «Арбат» Айка Гаспаряна, более известного под позывным Абрек. Он скончался при выполнении боевого задания всего за несколько дней до собственной свадьбы.