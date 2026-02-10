Командир добровольческого подразделения «Арбат» Айк Гаспарян, известный под позывным Абрек, погиб при выполнении боевого задания перед собственной свадьбой, рассказал военкор Алексей Живов. Гаспарян имел богатый боевой опыт: на протяжении трех лет он участвовал в сложнейших штурмовых операциях, в том числе — в освобождении Бахмута в составе российской ЧВК «Вагнер».

Светлая память. Быть воином — жить вечно! — написал Живов.

Гаспарян был широко известен как первый боец, получивший государственную награду лично от президента России. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин вручил ему медаль «За отвагу» — в тот же день, когда награду получил генерал Сергей Суровикин.

Коллеги и военкоры характеризуют погибшего как достойного сына России и Армении, подчеркивая его исключительную личную храбрость и верность долгу на протяжении всей службы в зоне СВО. В Минобороны РФ сообщение о гибели бойца не прокомментировали.

Ранее стало известно, что два бойца бригады спецназначения украинской группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покончили с собой на Константиновском направлении. Командир батальона с позывным Моздок сообщил, что они оказались под огнем с двух сторон.