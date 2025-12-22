Новый год-2026
Ваш беспроигрышный новогодний вариант: заливное из форели с авокадо и икрой. Прозрачное, изящное, мгновенно исчезает

Это блюдо — синоним праздничной элегантности и кулинарного мастерства, которое, однако, под силу каждому. Нежное филе форели, прозрачный золотистый бульон с пряными нотами, кремовая текстура авокадо и яркие акценты икры создают визуальный и вкусовой шедевр. Такая закуска не просто украшает стол — она задаёт тон всему праздничному ужину, удивляя гостей гармонией вкусов и безупречным видом.

Для заливного вам понадобится: 500 г филе слабосолёной или отварной форели, 1 л готового крепкого рыбного бульона, 20 г желатина, 1 спелый авокадо, 50 г красной икры, зелень укропа, соль, перец горошком, лавровый лист. Бульон процедите, добавьте специи и доведите до кипения. Желатин залейте 100 мл холодной воды, дайте набухнуть, затем полностью растворите в горячем бульоне, не допуская кипения. Остудите до состояния жидкого желе. Форель нарежьте аккуратными ломтиками, авокадо — тонкими дольками. На дно порционных формочек или общего блюда выложите веточки укропа, затем кусочки форели и авокадо. Осторожно залейте остывшим бульоном. Уберите в холодильник на 4-6 часов для полного застывания. Перед подачей ненадолго опустите дно формы в тёплую воду и переверните заливное на тарелку. Украсьте оставшейся икрой и зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

