22 декабря 2025 в 09:05

Королевская закуска: заливное из языка — хит любого праздничного стола!

Заливное: простой рецепт Заливное: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заливное из языка — традиционная холодная закуска. Расскажем, как приготовить идеальное блюдо на новогодний стол.

Возьмите 1 говяжий или свиной язык (около 1–1,5 кг). Первым делом его надо сварить: положите в подходящую емкость, залейте ледяной водой, дождитесь, пока она закипит, слейте. Залейте свежей водой.

В бульон закиньте 1 целую луковицу (чистить не надо, мы кладем ее для красивого цвета), 1 морковь, 1–2 лаврушки и 10 горошин черного перца. Варите язык на очень медленном огне 2–3 часа (говяжий) или 1,5–2 часа (свиной), пока он не размягчится. За полчаса до готовности посолите бульон.

Готовый язык немедленно переложите в ледяную воду на пару минут. Снимите с него кожу. Нарежьте аккуратными кусочками.

Бульон процедите через 3–4 слоя марли, чтобы он стал идеально прозрачным.

Возьмите 500 миллилитров чистого бульона. Растворите в нем 15–20 граммов желатина. Не забудьте до того замочить его по инструкции на упаковке.

Подготовьте форму для заливного. На дно выложите украшения: ломтики отварной моркови (нарезанные фигурками), свежую зелень (петрушку), половинки перепелиных яиц или зеленый горошек. Сверху аккуратно выложите ломтики языка.

Осторожно залейте все подготовленным бульоном с желатином. Уберите закуску в холодильник минимум на 4–6 часов (лучше на ночь) до полного застывания. Перед подачей опустите форму на несколько секунд в горячую воду, чтобы легко перевернуть заливное на блюдо.

  • Совет: чтобы заливное легко извлекалось, слегка смажьте форму перед сборкой растительным маслом.

Трубочки из лаваша а-ля пицца: готовим на Новый год вместо канапе и тарталеток.

