Забудьте о канапе! Новогодний хит — трубочки из лаваша а-ля пицца

Закуска из лаваша на Новый год

Эти трубочки на вкус как горячая, сочная пицца, но готовятся за считаные минуты. Главный секрет кроется в густой и ароматной начинке, которая не вытекает при обжаривании.

Возьмите 200 г ветчины или колбасы и 150 г твердого сыра (можете смешать с моцареллой, чтобы начинка лучше тянулась). Колбасу нарежьте мелко, сыр натрите. В начинку добавьте 2 ст. л. кетчупа или томатной пасты, 1–2 ст. л. майонеза, 1/2 ч. л. сушеного орегано. Посолите и поперчите. Хорошенько перемешайте. Масса должна получиться плотной и густой, чтобы не вытекать при жарке.

Возьмите пару листов лаваша. Разрежьте их на прямоугольники или квадратики (размером примерно 15х15 см). На каждый кусочек кладите 1–1,5 ст. л. начинки, распределяя ее по всей поверхности, но оставляя небольшой край свободным. Аккуратно сверните кусочки в плотные трубочки, подворачивая боковые края внутрь, чтобы начинка была полностью запечатана.

Взбейте 1 яйцо со щепоткой соли в неглубокой тарелке. Обмакните каждую трубочку в яичную смесь.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите трубочки и обжаривайте их на среднем огне со всех сторон до золотистой, хрустящей корочки (примерно по 1–2 минуты с каждой стороны).

Подавайте трубочки горячими, пока сыр внутри тянется.

Совет: для пикантности добавьте в начинку немного мелко нарезанных маринованных огурцов или оливок.

На праздники за 5 минут: готовим быстрые рулетики из ветчины.