13 декабря 2025 в 18:00

Главный герой стола: сытный и изысканный салат с утиной грудкой

Главный герой стола: сытный и изысканный салат с утиной грудкой
Ваш праздничный стол украсит этот салат с интересной текстурой. Кусочки лаваша нарежьте ромбиками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте сушеным чабером и запеките до хруста. Утиную грудку (350 г) обжарьте, как для стейка, до среднепрожаренной, чтобы внутри она осталась сочной и розовой. Дайте мясу отдохнуть, а в это время в той же сковороде карамелизуйте дольки одной груши, добавив ложку меда и несколько зерен душистого перца. На большом блюде разложите листья салатного цикория. Сверху выложите теплые груши, нарезанную ломтиками утку и хрустящие ромбики лаваша. Финальный штрих — заправка на основе сока, оставшегося в сковороде после груши: добавьте к нему 2 ст. л. бальзамического уксуса и кружочек мелко нарезанного лука-шалота, прогрейте и взбейте с оливковым маслом (3 ст. л.). Теплота, сладость, пикантность и неожиданный хруст создают сложную игру вкусов.

Ранее мы писали о том, что приготовить, когда хочется легкого, но сытного? Топ-8 салатов с креветками!

