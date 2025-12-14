Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 10:47

«Жесты отчаяния»: депутат о целях ВСУ при атаке дронами на Россию

Депутат Колесник: попытки ВСУ атаковать РФ дронами нацелены на срыв переговоров

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Попытки Вооруженных сил Украины атаковать Россию беспилотниками нацелены на срыв мирных переговоров, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что противник хочет спровоцировать РФ на жесткие ответные действия, чтобы затормозить процесс урегулирования конфликта.

Да, ВСУ пытаются спровоцировать нас на какие-то активные действия, чтобы мы тоже нанесли удар по мирным, чтобы нервы сдали. Но по мирным мы никогда не наносили удар, нас на это не спровоцировать. Переговоры [идут] спокойно. Не так, может быть, быстро, как хотелось бы, но быстро и не бывает в таких ситуациях. Да, они пытаются сорвать переговоры. Это уже жесты отчаяния и лихорадочное поведение в попытках все это дело сорвать, — объяснил Колесник.

Ранее также военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ атакуют жилые объекты на российской территории, чтобы спровоцировать Вооруженные силы РФ на ответные удары. По его словам, целью тактики Украины является попытка сорвать мирные переговоры.

До этого сенатор Владимир Джабаров высказался, что требование президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня в зоне боевых действий на время проведения выборов в стране является очередной уловкой. По его словам, украинский политик таким образом попытается тянуть время, чтобы перевооружить армию.

ВСУ
СВО
Украина
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
