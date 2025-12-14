Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 20:03

«Это личное»: мать погибшего на СВО Героя России о встрече с Путиным

Мать погибшего на СВО Афанасьева отказалась раскрывать детали беседы с Путиным

Мать погибшего в зоне СВО и посмертно награжденного медалью «Золотая звезда» сержанта Никиты Афанасьева Татьяна после общения с президентом РФ Владимиром Путиным назвала беседу личной и отказалась раскрывать ее детали в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». Она поблагодарила главу государства за приглашение на церемонию вручения наград Героям России.

Личная наша беседа с Владимиром Владимировичем, это личное, но за это внимание, за само вот это присутствие, конечно, здесь, это очень дорого для нас. Хотя и непросто. Спасибо большое, — отметила мать Афанасьева.

Ранее Путин созвонился с двумя командирами с передовой: полковником Ярамиром Темирхановым из 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и полковником Сергеем Черданцевым из 177-го полка Каспийской флотилии. В ходе разговора также присутствовал полковник Денис Пирогов.

До этого президент провел в Кремле совещание по ситуации в зоне военной спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, основной акцент был сделан на обстановке на севере ДНР. В совещании по видеосвязи принял участие начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

