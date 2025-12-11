Путин обсудил обстановку в зоне СВО на совещании с Герасимовым

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации в зоне военной спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что основной акцент был сделан на обстановке на севере ДНР. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Владимир Путин в Кремле провел совещание по обсуждению текущей обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики, — отметил Песков.

В совещании с Путиным также приняли участие командующий Южной группировкой войск генерал-лейтенант Сергей Медведев. Кроме того, в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

Ранее депутат Госсовета Татарстана Андрей Ляпунов заявил, что в республике стартовала программа «Союзники» по трудоустройству участников СВО и их семей. Суть проекта заключается в профессиональной адаптации демобилизованных бойцов. По словам Ляпунова, сегодня открыты порядка 100 вакансий и подготовлены помещение и профессионалы, которые их будут обучать.