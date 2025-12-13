«Копят беспилотники»: военэксперт раскрыл циничную тактику ВСУ

ВСУ атакуют жилые объекты на российской территории, чтобы спровоцировать Вооруженные силы РФ на ответные удары, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, целью тактики Украины является попытка сорвать мирные переговоры.

Украина хочет спровоцировать нас на ответные удары, отправляя дроны на наши территории, и тем самым сорвать мирные переговоры. ВСУ придерживаются циничной тактики: в течение нескольких дней они копят беспилотники. Далее украинцы выбирают какую-то российскую цель, наиболее удобную с точки зрения погодных условий, чтобы БПЛА точно долетели. Предотвратить их атаки можно только одним способом: пресечь ввоз комплектующих этих беспилотников на Украину. Сделать это можно, ударив по портовым сооружениям в Одессе, Черноморске, Николаеве и железнодорожным станциям на границе между Польшей и Западной Украиной, — заявил Кнутов.