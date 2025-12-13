Военэксперт раскрыл, откуда дроны ВСУ могли атаковать Саратов

Вооруженные силы Украины могли запустить БПЛА на Саратов с территории Харьковской области, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, для совершенной атаки украинские военные могли применить модернизированные дроны типа «Лютый».

Вероятнее всего, ВСУ атаковали Саратов с территории Харьковской области. Для ударов украинские военные могли применить катапульты в грузовиках машин: запустили, тут же зачехлились и уехали. Запуски БПЛА проходят ночью с расчетом на то, чтобы к утру беспилотники могли достигнуть своей цели. К тому же ВСУ всячески стараются модернизировать свои дроны: их главная задача — обойти РЭП. Полетное задание их беспилотников закладывается на флешку: аппарат летит по определенному маршруту и включение GPS не требуется. За счет этого беспилотник практически находится в полном радиомолчании, то есть по каким-то сигналам радиотехнической разведки обнаружить его достаточно сложно. Для ударов по Саратову могли применятся дроны типа «Лютый», которые ВСУ стараются всячески модернизировать: из-за большого количества композитов он менее заметен, — заявил Кнутов.