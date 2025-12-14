Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 21:03

В Раде указали Трампу на неочевидную угрозу

Дмитрук: Зеленский представляет угрозу для Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский представляет угрозу для своего американского коллеги Дональда Трампа и его команды, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. По его мнению, он будет манипулировать нынешней администрацией Белого дома.

Зеленский — террорист. <…> Он ненавидит все, что связано с Трампом. Зеленский будет манипулировать командой Трампа и саботировать их планы, пока остается жив, — написал Дмитрук.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что отказ Зеленского ознакомиться с американским мирным планом является бестолковым. Парламентарий обвинил украинского главу в несуразном поведении, нежелании прекращать противостояние и срыве всех жизнеспособных мирных инициатив.

До этого журналист Пол Стейган заявил, что в Вашингтоне планируют отстранение Зеленского от власти в пользу более лояльного к новой американской администрации кандидата. По его словам, основным мотивом является нежелание украинского президента адаптироваться к политике команды лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях
Школьный автобус с детьми сорвался в пропасть
Волгоградский аэропорт изменил режим работы ради безопасности
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Названо имя лучшей теннисистки России
В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА
Мерц покинул переговоры США и Украины в Берлине после короткого приветствия
ПВО отразила попытку атаки дронов ВСУ на восемь регионов России
Россиянка пострадала во время атаки дрона ВСУ на автомобиль
В Швейцарии предупредили об игре ва-банк Зеленского
Жители европейской страны указали на тотальные проблемы со свободой слова
В Раде указали Трампу на неочевидную угрозу
Скорая протаранила тепловоз в российском городе
Назван город — победитель в конкурсе «Культурная столица 2027 года»
Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей»
Ювелирная мастерская загорелась в российском городе
Юрист объяснил, чем Россия ответит Западу на кражу активов
Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень
Озвучены итоги голосования по российским шахматистам на мировых турнирах
Стала известна стратегия Белоруссии по отношению к Литве
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.