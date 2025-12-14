В Раде указали Трампу на неочевидную угрозу Дмитрук: Зеленский представляет угрозу для Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский представляет угрозу для своего американского коллеги Дональда Трампа и его команды, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. По его мнению, он будет манипулировать нынешней администрацией Белого дома.

Зеленский — террорист. <…> Он ненавидит все, что связано с Трампом. Зеленский будет манипулировать командой Трампа и саботировать их планы, пока остается жив, — написал Дмитрук.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что отказ Зеленского ознакомиться с американским мирным планом является бестолковым. Парламентарий обвинил украинского главу в несуразном поведении, нежелании прекращать противостояние и срыве всех жизнеспособных мирных инициатив.

До этого журналист Пол Стейган заявил, что в Вашингтоне планируют отстранение Зеленского от власти в пользу более лояльного к новой американской администрации кандидата. По его словам, основным мотивом является нежелание украинского президента адаптироваться к политике команды лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.