Переговоры между украинской и американской делегациями завершились

Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине по урегулированию на Украине завершились, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что они длились более пяти часов и продолжатся в понедельник, 15 декабря.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru отмечал, что встреча представителей США и Украины, вероятно, не принесет долгожданного прорыва в мирном урегулировании конфликта. Он отметил, что глава Украины и лидеры Евросоюза, которые тоже будут присутствовать на переговорах, могут попытаться навязать свои условия представителям американской делегации.

До этого стало известно, что команда хозяина Белого дома активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Процессом руководит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он и его помощники пытаются оценить, существуют ли реальные шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.