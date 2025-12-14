«Развод временный»: политолог о словах Мерца про «американский мир»

Лидеры Евросоюза рассчитывают на смену действующего американского президента Дональда Трампа на представителя традиционных элит США, что позволит укрепить трансатлантические отношения, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он подчеркнул, что ЕС не готов к полному разрыву связей с США. Таким образом эксперт оценил слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «конце американской эпохи».

Не думаю, что ЕС все-таки готов к полному разрыву с США. Они недолюбливают Трампа, но все равно рассчитывают на приход представителей традиционных элит, которые будут снова усиливать трансатлантические отношения. Поэтому пока Трамп у власти — это такой развод временный в надежде на приход представителей классической американской политики. Без США Евросоюзу будет трудно [проводить агрессивную политику против России]. Но ЕС надеется на то, что как раз будет проводить подобную политику. То есть они готовятся к каким-то прямым столкновениям с Россией к 2030 году. К этому времени уже планируют нарастить свой военный потенциал, — высказался Блохин.

Политолог добавил, что США больше не готовы обеспечивать обороноспособность ЕС, что они делали раньше. Сейчас европейский страны должны делать это за собственный счет, пояснил он.

Ключевой вопрос в том, что зонтик безопасности, который раньше предоставляли США, то есть, условно говоря, всю грязную работу делали США. Европейцы находились в комфортных условиях, не зная никаких проблем и занимаясь только экономикой. Сегодня США этот зонтик безопасности убирают, а если готовы его предоставлять, то за крайне высокую цену. Все внимание будет не на Европе, акцент будет сделан на Азии, на сдерживании Китая. Следовательно, в условиях отсутствия этого зонтика безопасности, нужно уже собственную экономику приводить в конкурентоспособную форму, то есть собственную субъектность увеличивать, — резюмировал Блохин.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия «американского мира» для Германии в значительной степени закончились. Он призвал европейцев готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США и активнее отстаивать свои интересы.