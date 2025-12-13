Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Праздничный стол — это место для кулинарных экспериментов, а не для бесконечного повторения дорогих и предсказуемых классиков. Если вы устали от миниатюрных тарталеток с икрой, которые съедаются в один укус и сильно бьют по бюджету, этот рецепт создан для вас. Рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом — это гениальное сочетание доступности, сытности и изысканного вкуса. Нежные шпроты, сливочный отварной картофель и свежий укроп, завернутые в мягкий лаваш, создают гармоничную и очень нежную закуску. Нарезанный на красивые кружочки, этот рулет выглядит не менее празднично, но обходится в разы дешевле, доказывая, что настоящий шик — в умении творить кулинарные чудеса из простых продуктов.

Вам понадобится: 1 большой тонкий лаваш, 1 банка шпрот в масле (около 200 г), 2 средние отварные картофелины в мундире, 1 небольшой пучок свежего укропа, 100 г плавленого сыра (типа «Дружба»), 2–3 ст. л. майонеза. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Шпроты разомните вилкой вместе с частью масла из банки. Укроп мелко порубите. В миске соедините картофель, шпроты, укроп и майонез. Аккуратно перемешайте до однородности. Лаваш разложите на столе. Равномерно смажьте всю поверхность плавленым сыром — он выступит «клеем». Затем распределите картофельно-шпротную начинку, отступая 2–3 см от дальнего края. Плотно сверните лаваш в рулет, начиная с края, где есть начинка. Готовый рулет плотно оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки и уплотнения. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 1,5–2 см. Украсьте веточкой укропа или ломтиком маслины.

