13 декабря 2025 в 12:00

Экспресс-холодец из курицы: густой, мясной и без долгой варки. Он выручает на Новый год, когда совсем нет времени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Экспресс-холодец из курицы: густой, мясной и без долгой варки. Он выручает на Новый год, когда совсем нет времени. Этот рецепт — спасение, когда хочется холодца, но нет времени или желания варить его часами. Всего одно куриное бедро, желатин и овощи для аромата — и через 2 часа у вас на столе идеальная домашняя закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупное куриное бедро (250–300 г), 20 г желатина (примерно 1,5 ст. л.), 1/2 небольшой луковицы, 1 маленькая морковь, 4–5 зубчиков чеснока, 3–4 горошины черного перца, 1 лавровый лист, соль по вкусу.

Куриное бедро промойте, залейте 1 литром холодной воды в кастрюле с толстым дном. Доведите до кипения, снимите пену. Овощи подготовьте: лук и морковь крупно нарежьте, чеснок разрежьте пополам. Добавьте овощи и специи в бульон. Варите на самом медленном огне под крышкой 1,5–2 часа, пока мясо не будет легко отделяться от кости. Солите только в конце варки.

Пока варится бульон, залейте желатин 100 мл холодной воды и оставьте набухать. Готовое куриное мясо отделите от кости и кожи, разберите на небольшие волокна и разложите по формочкам. Бульон процедите через сито. В теплый (но не кипящий) бульон добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения. Попробуйте и при необходимости досолите. Залейте бульоном мясо в формочках, слегка перемешайте, чтобы волокна распределились равномерно.

Дайте закуске полностью остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 4–6 часов для полного застывания.

Ранее мы готовили кармашки из тостового хлеба со шпротами. Праздничная закуска за 20 минут.

холодец
закуски
Новый год
курица
заливное
Ольга Шмырева
О. Шмырева
