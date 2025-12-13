Экспресс-холодец из курицы: густой, мясной и без долгой варки. Он выручает на Новый год, когда совсем нет времени

Этот рецепт — спасение, когда хочется холодца, но нет времени или желания варить его часами. Всего одно куриное бедро, желатин и овощи для аромата — и через 2 часа у вас на столе идеальная домашняя закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупное куриное бедро (250–300 г), 20 г желатина (примерно 1,5 ст. л.), 1/2 небольшой луковицы, 1 маленькая морковь, 4–5 зубчиков чеснока, 3–4 горошины черного перца, 1 лавровый лист, соль по вкусу.

Куриное бедро промойте, залейте 1 литром холодной воды в кастрюле с толстым дном. Доведите до кипения, снимите пену. Овощи подготовьте: лук и морковь крупно нарежьте, чеснок разрежьте пополам. Добавьте овощи и специи в бульон. Варите на самом медленном огне под крышкой 1,5–2 часа, пока мясо не будет легко отделяться от кости. Солите только в конце варки.

Пока варится бульон, залейте желатин 100 мл холодной воды и оставьте набухать. Готовое куриное мясо отделите от кости и кожи, разберите на небольшие волокна и разложите по формочкам. Бульон процедите через сито. В теплый (но не кипящий) бульон добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения. Попробуйте и при необходимости досолите. Залейте бульоном мясо в формочках, слегка перемешайте, чтобы волокна распределились равномерно.

Дайте закуске полностью остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 4–6 часов для полного застывания.

