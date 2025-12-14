Пожар привел к массовой эвакуации жильцов из многоэтажки в Москве

В жилом доме на севере Москвы произошло возгорание электрического кабеля, что потребовало экстренной эвакуации жильцов. Из подъезда многоквартирного дома на Полярной улице были выведены 40 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По адресу: ул. Полярная, 4к2 произошло возгорание электрического кабеля со 2-го по 18-й этаж. Из подъезда эвакуированы 40 жильцов, один человек спасен, — сказал собеседник агентства.

По данным оперативных служб, горение электрокабеля происходило на значительной высоте — с 2-го по 18-й этаж. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и взяли ситуацию под контроль. Возгорание было локализовано на площади 54 погонных метра.

Спасательные операции осложнялись высотой и характером происшествия. Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Москве, с использованием специальных спасательных устройств были спасены два человека, один из которых — несовершеннолетний.

Причины возгорания электропроводки устанавливаются. В настоящее время проверяется состояние конструкций здания, коммуникаций и проводится подсчет ущерба.

