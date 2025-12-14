Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 01:16

В российском регионе объявлена опасность БПЛА

Дрозденко: в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В воздушном пространстве Ленинградской области объявляется опасность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дроздов. Он предупредил население о возможных неудобствах, связанных с ухудшением связи.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета,написал Дрозденко.

Ранее аэропорты Сочи и Волгограда временно прекратили прием и отправку самолетов. Как уточнил Кореняко, ограничения введены в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности. До этого полеты были приостановлены в Калуге. Всего за ночь на 12 декабря работу остановили три воздушные гавани.

До этого стало известно, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 94 беспилотника ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, все сбитые дроны были самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников (41) было ликвидировано в Крыму.

Ленинградская область
Александр Дрозденко
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар вспыхнул на нефтебазе после удара БПЛА под Волгоградом
Пожар привел к массовой эвакуации жильцов из многоэтажки в Москве
Роскосмос отложил запуск ракеты «Протон-М» с Байконура
SHOT: мощные взрывы прогремели в одном из российских городов
Бессимптомный враг печени: как не подцепить гепатит B. Ликбез от врача
Уход Зеленского, развал НАТО, лучшие города РФ: прогноз нейросети на 2026-й
Желавшую видеть президента японку забрали от Кремля
В США произошла стрельба в престижном университете
Дроны ВСУ совершили атаку на медиков в Запорожье
На черноморском побережье России работает ПВО
Пять человек планировали массовое убийство на рождественском рынке в ФРГ
В российском регионе объявлена опасность БПЛА
Свет внезапно исчез в некоторых населенных пунктах Запорожской области
Перед Белым домом собрались противники миграционной политики Трампа
Приманил на фальшивую грудь: как сыщик задержал автоспекулянта-маньяка
Два российских аэропорта на время закрыли небо
Мужчина внезапно умер в машине во время сильного ветра под Саратовом
Зеленский увидел реальный путь к миру на Украине
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 декабря 2025 года
Космонавту на МКС устроили сладкий сюрприз в честь профессионального юбилея
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.