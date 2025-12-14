В российском регионе объявлена опасность БПЛА

В воздушном пространстве Ленинградской области объявляется опасность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дроздов. Он предупредил население о возможных неудобствах, связанных с ухудшением связи.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал Дрозденко.

Ранее аэропорты Сочи и Волгограда временно прекратили прием и отправку самолетов. Как уточнил Кореняко, ограничения введены в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности. До этого полеты были приостановлены в Калуге. Всего за ночь на 12 декабря работу остановили три воздушные гавани.

До этого стало известно, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 94 беспилотника ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, все сбитые дроны были самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников (41) было ликвидировано в Крыму.