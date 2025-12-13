Две ложки в куриный суп: такое кремовое и нежное блюдо полюбила вся семья — этот супчик исчезает кастрюлями

Две ложки в куриный суп: такое кремовое и нежное блюдо полюбила вся семья — этот супчик исчезает кастрюлями. Он воплощение домашнего уюта: нежная курица, овощи и плавленый сыр создают густой, сливочный бульон, который насыщает и согревает.

Для приготовления вам понадобится: 200 г куриной грудки (если хотите меньше калорий) или бедер, 2 ст. л. плавленого сыра, 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 150 г замороженного горошка, лавровый лист, растительное масло, соль, перец и зелень.

Сварите куриный бульон (1,5 л воды, 20 минут). Готовую грудку нарежьте кубиками. Лук и морковь обжарьте на масле до мягкости. Картофель нарежьте кубиками, сырки натрите. В кипящий процеженный бульон заложите картофель, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Варите 10 минут. Добавьте обжарку, курицу, зелёный горошек и натёртые сырки. Варите ещё 5--7 минут, постоянно помешивая, пока сыр полностью растворится, а картофель станет мягким. Подавайте суп горячим, посыпав свежей рубленой зеленью. Идеально сочетается с гренками или свежим хлебом.

