10 декабря 2025 в 08:30

Щи больше не готовлю: нашла рецепт супа-гуляша по-тирольски с говядиной и капустой. То что нужно в зимний день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Щи больше не готовлю: нашла рецепт супа-гуляша по-тирольски — густой, ароматный, с говядиной и капустой. То что нужно в зимний день. Этот насыщенный гуляш с кислинкой квашеной капусты и томатной пастой — идеальное блюдо для того, чтобы согреться. Он медленно томится, наполняя дом уютным ароматом, и получается невероятно сытным и согревающим.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины для тушения, 4 средние репчатые луковицы, 1 головка чеснока, 1 ст. ложка сахара, 3 ст. ложки острой аджики (или томатной пасты), 2 ст. ложки кетчупа, 2 средние картофелины, 1,5 стакана квашеной капусты, половинка лимона, растительное масло для жарки и специи по вкусу: сушеный базилик, укроп, хмели-сунели, перец горошком и лавровый лист.

Говядину нарежьте тонкой соломкой. Лук мелко порубите. В глубокой сковороде или казане разогрейте масло, обжарьте лук с сахаром 10–15 минут до мягкости и легкого карамельного оттенка. Чеснок измельчите, присыпьте щепоткой соли, разотрите и добавьте к луку. Жарьте 2–3 минуты, затем добавьте говядину и тушите под крышкой 10 минут, пока мясо не даст сок. Добавьте к мясу аджику и кетчуп, перемешайте и тушите еще 10 минут. Переложите содержимое в кастрюлю, добавьте нарезанный кубиками картофель, залейте горячей водой так, чтобы она покрывала ингредиенты на 2 см. Добавьте специи и варите 10 минут с момента закипания.

Квашеную капусту промойте, если она слишком кислая, и нарежьте помельче. Добавьте в кастрюлю, убавьте огонь до минимального и томите суп под крышкой 1,5–2 часа, пока мясо не станет совершенно мягким. В конце приготовления выдавите сок из половины лимона.

Ранее мы готовили луковый суп — хит сезона простуд. Если еще не готовили этот французский шедевр, скорее пробуйте — всего 4 ингредиента.

Проверено редакцией
