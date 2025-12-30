Новый год — 2026
Закуска-улитка из рисовой бумаги — хрустящая, тягучая и очень быстрая: самое то на завтрак или перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно что-то вкусное, сытное и горячее буквально за 10 минут, этот рецепт становится настоящим открытием. Процесс настолько прост, что с ним справится даже ребенок, а результат превосходит все ожидания по вкусу и эффектности.

Круглый лист рисовой бумаги смачиваю с двух сторон водой, положив на тарелку, и жду 20–30 секунд, пока он станет мягким и пластичным. На середину листа выкладываю полоску нарезанной ветчины. Сверху на ветчину кладу натертую на крупной терке моцареллу (40 г) и немного тертого пармезана (15 г). Аккуратно, но плотно сворачиваю лист в тугой рулет, начиная с края, где лежит начинка. Затем этот рулет скручиваю по спирали в форме улитки. Смазываю улитку слегка взбитым яйцом и посыпаю кунжутом. Разогреваю на сковороде растительное масло. Обжариваю улитку на среднем огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны до хрустящей золотистой корочки. Подаю сразу, пока сыр внутри горячий и тянется.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

