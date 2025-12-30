Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 12:25

Всего-то нужно пожарить лук — и этот салат не забудут: готовим «Чиполлино»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда именно простые приёмы делают блюдо по-настоящему запоминающимся. В этом салате «Чиполлино» всю магию создаёт жареный лук — ароматный, золотистый, с лёгкой сладостью. Салат получается сытным, нежным и таким удачным, что гости обязательно спросят рецепт.

Ингредиенты: отварное куриное филе 250 г, маринованные шампиньоны 200 г, яйца отварные 4 шт., репчатый лук 1 шт., грецкие орехи очищенные 80 г, майонез 200 г, соль и чёрный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление: лук очищают, мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до красивого золотистого цвета, при желании во время жарки можно добавить щепотку специй для курицы — это придаст луку ещё более насыщенный аромат, куриное филе и яйца нарезают мелкими кубиками, шампиньоны — тонкими пластинками, грецкие орехи слегка подсушивают на сковороде и измельчают, затем все ингредиенты соединяют в глубокой миске, часть орехов оставляют для украшения, салат солят, перчат и заправляют майонезом, аккуратно перемешивают и перед подачей посыпают сверху оставшимися орехами.

Ранее мы делились рецептом бомбического салата с копченой колбасой. Готовьте хоть тонну — всё улетит.

Проверено редакцией
