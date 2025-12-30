Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:15

Бомбический салат с копченой колбасой: готовьте хоть тонну — всё улетит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бомба-салат с копченой колбасой — настоящий хит любого застолья: простой, яркий и невероятно вкусный. Копчёная колбаса, маринованные грибы и сыр создают насыщенный вкус, который невозможно забыть. Проверено не раз — сколько ни приготовь, тарелка всегда остаётся пустой.

Вам потребуется: копчёная колбаса 150 г, маринованные грибы 150 г (шампиньоны, опята или любые другие), куриные яйца 5 шт., твёрдый сыр 150 г, зелёный лук и укроп по вкусу, помидор 1 шт., соль по вкусу, майонез.

Приготовление: маринованные грибы нарезают мелким кубиком, копчёную колбасу также режут небольшими кубиками, яйца отваривают вкрутую и мелко нарезают, зелёный лук и укроп измельчают, сыр натирают на крупной тёрке, затем все подготовленные ингредиенты, кроме укропа, соединяют в глубокой миске, солят по вкусу, добавляют майонез и тщательно перемешивают, после чего салат выкладывают в форму на тарелку, аккуратно снимают кольцо, сверху посыпают мелко нарезанным укропом, а по краям и сверху украшают помидорами, нарезанными как нравится.

Ранее мы делились рецептом из баночки горбуши и риса. Собираем хит: крутой салат, который в разы вкуснее «Мимозы».

Проверено редакцией
Читайте также
«Мохито» по‑домашнему: свежий салат с копченой грудкой, который взорвет вкусовые рецепторы
Общество
«Мохито» по‑домашнему: свежий салат с копченой грудкой, который взорвет вкусовые рецепторы
Лучшая версия творожной выпечки для семейного чаепития! Снежные сугробы из слоеного теста и творога
Общество
Лучшая версия творожной выпечки для семейного чаепития! Снежные сугробы из слоеного теста и творога
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Семья и жизнь
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Ну прям реально делается за 10 минут: вау-салат из 4 ингредиентов — к Новому году самое то
Общество
Ну прям реально делается за 10 минут: вау-салат из 4 ингредиентов — к Новому году самое то
Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы
Регионы
Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы
салаты
колбаса
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте
Осужденного за взятки экс-мэра Ярославля освободили из колонии
Россиянам дали совет, как сэкономить на поездке на горнолыжный курорт
Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?
Володин предупредил бизнес о штрафах за навязывание услуг
Певица Волкова ответила на критику своей внешности
Россиянину пришлось откупиться за убийство на отдыхе в Таиланде
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка
На юге России закрыли один из аэропортов
«Глубоко обеспокоены»: Моди отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме ответили на предложение Онищенко выходить на работу 2 января
Пекин выступил с заявлением после атаки на резиденцию Путина
ВС РФ ликвидировали украинских бойцов, хваставших «освобождением» Купянска
Открытки с Новым 2026 годом: 15 поздравлений с наступающим праздником!
Стало известно об одном решении Долиной по спорной квартире в Хамовниках
«Шинник» сообщил о смерти молодого экс-игрока
Назван неочевидный симптом смертельной болезни
Политолог раскрыл, чем обернется для Украины атака на резиденцию Путина
В Минтрансе призвали проверить запасы аэропортов на случай ЧС
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.