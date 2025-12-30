Бомбический салат с копченой колбасой: готовьте хоть тонну — всё улетит

Бомба-салат с копченой колбасой — настоящий хит любого застолья: простой, яркий и невероятно вкусный. Копчёная колбаса, маринованные грибы и сыр создают насыщенный вкус, который невозможно забыть. Проверено не раз — сколько ни приготовь, тарелка всегда остаётся пустой.

Вам потребуется: копчёная колбаса 150 г, маринованные грибы 150 г (шампиньоны, опята или любые другие), куриные яйца 5 шт., твёрдый сыр 150 г, зелёный лук и укроп по вкусу, помидор 1 шт., соль по вкусу, майонез.

Приготовление: маринованные грибы нарезают мелким кубиком, копчёную колбасу также режут небольшими кубиками, яйца отваривают вкрутую и мелко нарезают, зелёный лук и укроп измельчают, сыр натирают на крупной тёрке, затем все подготовленные ингредиенты, кроме укропа, соединяют в глубокой миске, солят по вкусу, добавляют майонез и тщательно перемешивают, после чего салат выкладывают в форму на тарелку, аккуратно снимают кольцо, сверху посыпают мелко нарезанным укропом, а по краям и сверху украшают помидорами, нарезанными как нравится.

Ранее мы делились рецептом из баночки горбуши и риса. Собираем хит: крутой салат, который в разы вкуснее «Мимозы».