Готовлю рыбную намазку с тунцом и огурчиками — идеальный паштет для бутербродов и тарталеток

Готовлю рыбную намазку с тунцом и огурчиками — идеальный паштет для бутербродов и тарталеток

Сочетание нежного тунца, хрустящего маринованного огурца и крупинок горчицы создает идеальную текстуру, которая интересно ощущается и не надоедает. При этом весь процесс готовки занимает не больше 10 минут. Просто смешайте все ингредиенты — и у вас готов вкусный и сытный завтрак или перекус на весь день.

1 банку консервированного тунца разминаю вилкой. 2–3 маринованных огурца мелко нарезаю. 2 отварных яйца натираю на средней терке. Смешиваю все ингредиенты в миске, добавляю 3–4 ст. л. консервированной кукурузы.

Заправляю смесью йогурта (или майонеза) и зернистой горчицы в пропорции 3:1. Тщательно перемешиваю до однородной консистенции. Пробую на соль и перец, при необходимости добавляю. Даю намазке настояться в холодильнике 20–30 минут для раскрытия вкусов.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.