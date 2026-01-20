Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 09:33

Рогов раскрыл, как командиры ВСУ «приговорили» к смерти своих штурмовиков

Рогов: командование ВСУ обрекло на смерть своих штурмовиков в Запорожье

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украинское командование отрезало путь к отступлению своей же штурмовой группе в районе села Приморского в Запорожской области, взорвав мост через реку Конку, и фактически обрекло бойцов на гибель, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в комментарии РИА Новости. По его словам, это демонстрирует циничное отношение к военнослужащим, оставив их без шанса на выживание и эвакуацию раненых.

Командование ВСУ в очередной раз показало циничное отношение к своим военнослужащим. Они отправили штурмовую группу в направлении Приморского, а затем за их спинами подорвали мост через реку Конку, отрезав путь отступления. В итоге штурмовые подразделения противника фактически оказались обречены на смерть, — сказал Рогов.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что бойцы ВСУ, захваченные в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области, более месяца находились на позициях рядом с телами погибших сослуживцев. По его словам, украинское командование отказывалось эвакуировать раненых, из-за чего солдаты мучительно умирали на глазах у своих товарищей.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Европейский союз забудет о поддержке Украины на фоне разворачивающихся событий вокруг Гренландии. По его словам, в результате Киев не будет располагать ресурсами для организации крупных наступательных действий в 2026 году.

Запорожская область
ВСУ
штурмовики
Владимир Рогов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Супруги через 20 лет брака узнали, что они брат и сестра
Прохожий набросился с кулаками на водителя скорой помощи
Трамп выразил уверенность в уступчивости Европы по вопросу Гренландии
Вдова убитого алтайского чиновника потребовала 10 млн с администрации
Готовивший теракты россиянин открыл огонь по силовикам и был ликвидирован
Власти Дании выступили с серьезной угрозой в адрес России
Вратарь «Сан-Хосе» прокомментировал драку с Бобровским в матче НХЛ
Стало известно, кто стоял за хищениями из Промсвязьбанка
SHOT: «секретный» пруд Долиной влетел ей в копеечку
Тестирование на вирус папилломы человека стало доступно по полису ОМС
Рогов раскрыл, как командиры ВСУ «приговорили» к смерти своих штурмовиков
Трамп нашел способ заставить Макрона присоединиться к Совету мира
Норвегия собралась конфисковать имущество граждан в случае войны
Бесхозного быка сняли на видео во время прогулки под Серпуховом
Последние секунды до вылета автобуса в кювет в Ленобласти попали на видео
Катание на ватрушке в Оренбурге закончилось госпитализацией пенсионерки
Страшная инфекция привела к закрытию кафе в Екатеринбурге
Пол внезапно раскололся под ногами посетителей торгового центра
Названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года
Трамп двумя словами описал беседу с генсеком НАТО по Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.