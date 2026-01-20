Рогов раскрыл, как командиры ВСУ «приговорили» к смерти своих штурмовиков Рогов: командование ВСУ обрекло на смерть своих штурмовиков в Запорожье

Украинское командование отрезало путь к отступлению своей же штурмовой группе в районе села Приморского в Запорожской области, взорвав мост через реку Конку, и фактически обрекло бойцов на гибель, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в комментарии РИА Новости. По его словам, это демонстрирует циничное отношение к военнослужащим, оставив их без шанса на выживание и эвакуацию раненых.

Командование ВСУ в очередной раз показало циничное отношение к своим военнослужащим. Они отправили штурмовую группу в направлении Приморского, а затем за их спинами подорвали мост через реку Конку, отрезав путь отступления. В итоге штурмовые подразделения противника фактически оказались обречены на смерть, — сказал Рогов.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что бойцы ВСУ, захваченные в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области, более месяца находились на позициях рядом с телами погибших сослуживцев. По его словам, украинское командование отказывалось эвакуировать раненых, из-за чего солдаты мучительно умирали на глазах у своих товарищей.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Европейский союз забудет о поддержке Украины на фоне разворачивающихся событий вокруг Гренландии. По его словам, в результате Киев не будет располагать ресурсами для организации крупных наступательных действий в 2026 году.